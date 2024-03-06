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        Sürüklenen tekneden kurtarıldılar

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde sürüklenen tekneden iki kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:50
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        Sürüklenen tekneden kurtarıldılar
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 28 metrelik teknenin Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Kalesi açıklarına demirletildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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