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Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

AA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki besicilerce Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor

Nemrut Dağı'

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini, otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor.

Süt sağımının ardından sürülerin tekrar Nemrut Dağı'nın eteklerine yaklaşık 6 kilometrelik tozlu yolculuğu başlıyor.

Fotoğraf sanatçıları da sürülerin ilerlemesiyle vadilerden yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl renkle bütünleşmesini kare kare fotoğraflıyor.

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