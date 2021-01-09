Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelecek olan Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...
SURVİVOR 2021 FRAGMANI YAYINLANDI
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI
Yiğit Poyraz - Tekstil Mümessili
Sancakay Ilım Morgül - Oyuncu ve ses sanatçısı
Emin Günenç - Oyuncu
Sena Özdemir - Atlet
Steven Salam - Futbolcu
Aleyna Kalaycıoğlu - Plaj voleybolu oyuncusu
Hanzade Ofluoğlu - Sunucu ve flagfootball oyuncusu
Yunus Emre Karabacak - Pehlivan
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu - Vücut geliştirmeci
İlayda Şeker - Öğrenci
Uğurtan Dora - Oyuncu, tercüman, sporcu
Ayşe Yüksel - Tenis antrenörü
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER KADROSU
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Merve Aydın – Milli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu
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