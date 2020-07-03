Survivor kaptanlığı kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da yeni hafta bugünkü kaptanlık oyunun ardından oluşturulan yeni takımların ilk ödül oyunu için mücadele etmesiyle başladı. İşte 2 Temmuz Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam kaptanlık oyununun ardından belirlenen yeni takımlar ilk oyunlarını havuzlu bir villada yemek ödülü için oynadı. Kıyasıya rekabetin olduğu ödül oyununda Mavi takım 10 - 4 skorla oyunu önde bitirdi ve ödülün sahibi oldu. Ancak oyunun sonunda Yasin'in parkurda sakatlanması herkesi çok korkuttu. Yasin hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Yasin'in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça detayları haberlerimizde aktaracağız. Yasin hastanede olduğu için Cemal Can ve Sercan ödüle baş başa gitti.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kaptanlık oyununda kıyasıya rekabet vardı. Parkuru en kısa sürede bitiren ilk iki yarışmacı iki takımın kaptanı olmaya ve takımlarını kendileri oluşturmaya hak kazandı. Kaptanlık oyununda parkuru en kısa sürede tamamlayan yarışmacı Cemal Can Mavi takımın kaptanı, parkuru ikinci sırada bitiren Berkan da Kırmızı takımın kaptanı oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR - 2 TEMMUZ 2020

Mavi Takım: Cemal Can (kaptan),Yasin, Sercan

Kırmızı Takım: Berkan (kaptan),Barış, Elif