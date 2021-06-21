Survivor 2021'in son bölümlerinde Aleyna ve İsmail performansını yükseltirken, diğer yarışmacılar epey zor anlar yaşadı. İsmail Balaban sembol oyununu kazanarak elenmeden İstanbul yarı finalinde yer almaya hak kazanmıştı. Peki Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İsmail ve Berkay ön eleme mücadelesi verdi. İsmail kazandı.

Ayşe ile Aleyna karşılaştı, Aleyna kazandı.

Poyraz ile İsmail karşılaştı, İsmail kazandı.

Finalde Aleyna ve İsmail karşılaştı. Dokunulmazlığı İsmail Balaban kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci eleme adayı Poyraz oldu. Böylece Poyraz ve Ayşe eleme potasına girdi.