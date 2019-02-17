Survivor 2019 ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Bu akşam ödül oyununun yanı sıra iki dokunulmazlık için iki oyun oynayan yarismacilar hem yemek ödülünü alabilmek için hem de eleme adayı çıkarmamak için zorlu bir mücadele verdiler. İşte, 16 Şubat Survivor dokunulmazlık ve ödül oyunu kazananları...

SURVİVOR 2019 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da ilk oyun ödül oyunuydu. Iki takım patates ve erzağı alabilmek için var güçleriyle çalıştı. Günlerdir ödül oyununu kazanamayan Türk takımı karınlarını doyumak adına büyük bir mücadele verdiler fakat ödül oyununu kazanan takım Yunanistan oldu.

TÜRKİYE: 3

YUNANİSTAN: 5

SURVİVOR 2019 DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan dokuzuncu bölümde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Türkiye ve Yunanistan takımı zorlu mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda Hikmet, Vasilis ile karşı karşıya geldiği oyunun ardından Yunan takımına karşı sevinç yaşadı. Elpida'nın ona yönelik sevincine cevap vermek isteyen Hikmet'in sevincine Yunan takımı tepki gösterdi. İlk dokunulmazlık oyununu Türkiye büyük bir fakla 10-4 kazandı.

TÜRKİYE: 10

YUNANİSTAN: 4