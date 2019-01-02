Survivor 2019 Emre Durak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Survivor Emre Durak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye Yunanistan arasında gececek olan mücadelede Emre Durak Türkiye kadrosunda yer alıyor. Emre Durak Survivor 2018 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında diskalifiye edilen iki yarışmacının yerine gelmiş ve yetersiz performansı ile kısa sürede yarışmadan elenmişti. Bu sene de Survivor'da ter dökecek olan yarışmacı "Her gün çalıştım" diyerek iddialı olduğunu vurguladı.

SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Emre Durak, kendisini şu sözlerle anlatıyor, "21 yaşındayım. Adana'dan katılıyorum. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümü öğrencisiyim. Dövüş sanatları, parkour and free running, sokak akrobasisi ve extrem sporlar ile ilgileniyorum. İnşallah sınırları aşmaya geliyorum. Elendiğim günden beri yılmadan bir daha Survivor'a gideceğim günü bekledim. Türk'ün özünü, hırsını göstermeye geliyorum. Türkiye- Yunanistan olacağını öğrendim. Türkiye'yi temsil etmek bana da bir gayret verdi."

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