Survivor kim elendi? Soruları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu olmuştu. Survivor'da her hafta Salı akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımından 3 kişi eleme adayı olarak seçildi. Survivor'da bu akşam yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor 2019 elenen yarışmacı...
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim ödülü için kadınlar ve erkekler aileleri ile mesajlaşmak için yarıştılar. Denge yarışında kozlarını paylaşan yarışmacılardan erkeklerde Atakan ödülün sahibi olurken, kadınlarda ise Seda ödülü kazandı. Yarışmacılar aileleri ve sevgilileri ile mesajlaşırken duygu dolu anlar yaşadılar.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019 ödül oyununda Türkiye ve Yunanistan takımı karşı karşıya geldi. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan ödülün "Tavuklu pilav" olduğu müjdesini verdi. Zorlu mücadelenin ardından ödül oyununu Survivor Türkiye takımı 10 - 8 skorla kazanmasını bildi.
TÜRKİYE: 10
YUNANİSTAN: 8
SURVİVOR 2019 KİM ELENDİ?
Survivor'da bu akşam eleme konseyinin ardından adaya veda eden ismi yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı açıkladı. Hakan, Ecem ve Okay'ın eleme adayı olarak yer aldığı oylama sonucunda elenen isim Ecem oldu.
SABRİYE İLE HİKMET ARASINDA GERGİNLİK
Hikmet ve Sabriye gerildi! 'Haddini bil, sus'
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında gece herkes uyurken Sabriye ile Hikmet arasında gerginlik yaşadı. Sabriye, şarkı söylediği için Hikmet'e tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
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