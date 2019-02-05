Survivor 2019'da ödül oyunu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2019'da bu akşam Türk ve Yunan takımı öncelikle ödül oyunu için yarıştılar. Bugün ilk ödül oyunun hediyesi konfleks oldu. Yarışmayı kazanan yarışmacılar yanlarında iki kişiyi de aldılar. İşte Survivor 2019 ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevabı haberimizde...
SURVİVOR 2019'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Erkekler ve Kadınlar olarak ayrılan Survivor Türkiye ve Yunanistan takımı yarışmacıları tüm güçlerini kullanarak kazanmak için mücadele verdiler. Kadınlarda yarışmayı kazanan ise Melisa oldu.
Erkekler de ise Türkiye takımı Yunan takıma karşılık çok çabuk pes etti ve sona kalan Okay ile Spyros oldu. İkilinin mücadelesinde Spyros galip geldi.
Ödül oyununu kazanan Melisa, ödülü paylaşmak için yanında Sude ve Ecem'i götürme kararı aldı.
Yunan takımında ise, Spyros ödül yemeği için yanında Panagiotis ile Kyriakos'u götürdü ve konfleks yediler.
SURVİVOR 2019'DA TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında bu akşamın ikinci karşılaşması ödül için oldu. Geçtiğimiz akşam zıpkın takımını Yunan takımına kaptıran Türkiye, bu yarışmada rakiplerine karşı güçlü olabilmek için ter döktü. Türkiye takımından Erkekler Yunan Takımına karşılık çok iyi bir performans sergiledi. Ardı ardına kaybeden Yunanlılar arasında ise büyük bir gerginlik yaşandı. Ve yarışmayı kazanan Bora'nın son hamlesi ile Türkiye oldu. Acun Ilıcalı yarışmacıları tek tek tebrik etti. Yarışmacılar bisküvi kazandı.
TÜRKİYE: 10
YUNANİSTAN: 3
SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR
Survivor 2019'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunan takımından bir isim adaya veda edecek. Survivor'da elenen isim belli olur olmaz haber sitemizde olacaktır.
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