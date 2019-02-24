Survivor 2019 yarışmacıları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Haftada 4 gün boyunca izleyicisi ile buluşan Survivor'a b u akşam yeni isimler katılacak. İşte Survivor yarışmacıları...
SURVİVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?
MELİSA EMİRBAYER
Milli yüzücü olan Melisa Emirbayer başarılı geçen kariyerinin ardından Survivor 2019'da ter döküyor.
SEDA OCAK
Survivor 2018'de başarılı bir performans sergileyen Milli Atelet Sema Aydemir'in ikiz kız kardeşi olan Seda Ocak 34 yaşında ve iki çocuğu var. Seda Ocak'ta ikiz kardeşi Sema gibi eski milli atlet ve antrenördür.
HAKAN KANIK
1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık, daha önce Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıkmıştı. Genç yarışmacı Survivor 2019 Türkiye yarışmasında Yunanistan'a karşı ter dökecek.
ECEM ONARAN
Profesyonel antrenör olan Ecem Onaran, A Milli Takım'a giren ilk Türk kız sporcu ünvanına ulaşmıştır.
HİKMET TUĞSUZ
1986 Antalya doğumlu olan atlet Hikmet Tuğsuz, hentbol, futbol, triatlon, voleybol gibi branşlarda da başarı elde etmiştir.
ATAKAN IŞIKTUTAN
Survivor tanıtım filminde iddialı açıklamaları ile adından söz ettiren Atakan Işıktutan 24 yaşında. Işıktutan Türkiye Kürek Şampiyonasında Türkiye ikincisi olmuştur.
BÜŞRA YALÇIN
21 yaşında olan Büşra Yalçın Beden Eğitimi Öğretmeni'dir. Voleybolda milli olmadığı için Yunanistan karşısında milli duygularla yarışarak birincilik elde etmek istiyor.
SUDE BURCU
22 yaşındaki genç yarışmacı Sude Burcu, İzmirli Milli tekvandocudur. Aynı zamanda son iki yılın Türkiye şampiyonudur.
OKAY KÖKSAL
31 yaşında olan Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Okay Köksal, Fenerbahçe güreş sporcusudur. Survivor adasında soğukkanlı olacağını söylemiştir.
BORA EDİN
34 yaşındaki Bora Edin, crossfit eğitmenliği yapmaktadır. Birçok dereceye de imza atan yarışmacı asla pes etmeyeceğini dile getiriyor.
YUSUF KARAKAYA
Yarışmaya Elazığ'dan katılan Yusuf Karakaya, profesyonel kick boksçu. Uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları da bulunuyor.
KAAN GÜVENİLİR
Daha önce Seda Sayan'ın evlilik programına katılarak gelin adayı Solmaz ile yaşadığı aşk ile gündüz kuşağının tanınan ismi olan Kaan Güvenilir bu kez Survivor'da boy gösterecek. 1990 doğumlu olan Kaan Güvenilir, 2017 yılında yarışma sonrası Solmaz Çiros nişanlandı. Daha sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman isimli dizide nişanlısı Solmaz ile birlikte başrolde yer aldı.
SABRİYE ŞENGÜL
Geçtiğimiz yıl da Survivor'da mücadele eden Sabriye Şengül, bu yılda Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da mücadele edecek. Milli sporcu Sabriye Şengül, "Survivor'a gitmem benim için sürpriz oldu. Parkutlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim!" dedi.
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