Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler iletişim ödülü için kıyasıya mücadele etti ve ardından ada konseyinde alınan yeni kararlarla karşı karşıya geldi. Survivor 2020'de Acun Ilıcalı konseyde ünlüler ve gönüllüler takımında değişen yaışmacıları açıkladı. İşte, Survivor son bölümünden detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta Salı günleri oynanan iletişim oyunu için Ünlüler ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. Uzun zamandır görüşemedikleri, haber alamadıkları, aileleri ve dostları ile iletişim kurmak isteyen takımlar, zorlu parkurda nefes kesen bir mücadele verdiler. Günün sonunda ise Survivor iletişim oyununu kazanan takım 10-5 skorla Ünlüler takımı oldu.

Ünlüler: 10

Gönüllüler: 5

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında transferler gerçekleşti. Survivor 46. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı. Yarışmacıları kadar Survivor izleyicilerinin de merakla beklediği transferlerin nasıl olacağını Acun Ilıcalı açıkladı. Önce yarışmacılardan bazı tahminler alan Acun Ilıcalı, sonrasında takım değiştiren isimleri söyledi. Buna göre Ünlüler takımından Berkan ile Gönüllüler takımından Yunus Emre karşılıklı olarak takım değiştirdi.

SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNAL UYGULAMASI

Haftanın 7 günü Survivor'ın yayınlanacağını belirten Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final uygulaması yapılacağını duyurdu. Çeyrek finale ise 8 yarışmacının kalacağını açıkladı.