Survivor 2021'de en heyecanlı ada konseyi ekrana geldi. Acun Ilıcalı "Yeni takım oluşturacağız daha sonra haftalık takımlar oluşturacağız. Instagramda anket açtık yarışmacıların takım değiştirmesini istersiniz diye sorduk yüzde 82'ye varan değişmesin oyları gördük. Şuana kadar 3,5 milyon oy kullanılmış. Biraz sonra yeni takımları açıklayacağız." dedi. İşte Survivor'dan yeni takımlar ve oyuncuların isimleri...
KIRMIZI TAKIM
Berkay
Batuhan
Aleyna Çalışkan
Aleyna Kalaycıoğlu
İsmail Balaban
MAVİ TAKIM
Steven
Merve Aydın
Poyraz
Sergen
Ayşe
Dora
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