Survivor 2021'de en heyecanlı ada konseyi ekrana geldi. Acun Ilıcalı "Yeni takım oluşturacağız daha sonra haftalık takımlar oluşturacağız. Instagramda anket açtık yarışmacıların takım değiştirmesini istersiniz diye sorduk yüzde 82'ye varan değişmesin oyları gördük. Şuana kadar 3,5 milyon oy kullanılmış. Biraz sonra yeni takımları açıklayacağız." dedi. İşte Survivor'dan yeni takımlar ve oyuncuların isimleri...

KIRMIZI TAKIM

Berkay

Batuhan

Aleyna Çalışkan

Aleyna Kalaycıoğlu

İsmail Balaban

MAVİ TAKIM

Steven

Merve Aydın

Poyraz

Sergen

Ayşe

Dora