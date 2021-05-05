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Survivor 2021'de takımlar değişti! Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları kimler oldu?

Survivor 2021'de Ünlüler takımının adeta erimesi sonucunda Acun Ilıcalı, takımları karıştırmaya karar verdi. Ünlüler takımında İsmail, Batuhan, Sergen ve Merve kalmıştı. Gönüllüler takımında ise Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Dora, Steve, Berkay, Poyraz ve Ayşe kalmıştı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı yeni Kırmızı ve Mavi takımı açıkladı. Peki Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları kimler oldu? Survivor yeni takımlar nasıl şekilllendi? İşte detaylar...

Survivor 2021'de takımlar değişti! Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları kimler oldu?

Survivor 2021'de en heyecanlı ada konseyi ekrana geldi. Acun Ilıcalı "Yeni takım oluşturacağız daha sonra haftalık takımlar oluşturacağız. Instagramda anket açtık yarışmacıların takım değiştirmesini istersiniz diye sorduk yüzde 82'ye varan değişmesin oyları gördük. Şuana kadar 3,5 milyon oy kullanılmış. Biraz sonra yeni takımları açıklayacağız." dedi. İşte Survivor'dan yeni takımlar ve oyuncuların isimleri...

KIRMIZI TAKIM

Berkay
Batuhan
Aleyna Çalışkan
Aleyna Kalaycıoğlu
İsmail Balaban

MAVİ TAKIM

Steven
Merve Aydın
Poyraz
Sergen
Ayşe
Dora

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