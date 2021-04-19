Survivor 2021'de yeni eleme adayları belirlendi. Acun Ilıcalı, Ada Konseyinde kıyafet yarışmasında kazanan takımın İlayda'nın kıyafeti olduğunu açıkladı. Böylece Ünlüler takımı kek ödülünü kazanmış oldu. Hafta sonu yayınlanan bölümlerde iki dokunulmazlık oyunu oynandır ve iki kişi eleme potasına çıktı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunlarında birincisini Ünlüler, ikincisini Gönüllüler kazandı. İki takımdan da birer eleme adayı belirlendi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımından İlayda, Gönüllüler takımından Dora eleme adayı olarak belirlendi.