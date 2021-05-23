Survivor 2021'de heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı takım arasında gerginlik bir kez daha had safhaya ulaştı. Zorlu parkuru rakibinden önce tamamlamaya çalışan yarışmacılar aynı zamanda başarılı atış yapabilmek için mücadele verdi. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunu Kırmızı takım kazandı.

Kırmızı: 10 Mavi: 8

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de Mavi takımdan eleme adayı olarak Poyraz'ın ismi yazıldı.