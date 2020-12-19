Yavuz bu bölüm de şaşırtmaya devam etti!

Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu Cemal Can Canseven kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 yarışması, 16 Ocak ya da 23 Ocak 2021'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2021'nin formatının Ünlüler-Gönüllüler mi yoksa All-Star mı olacağı ise merak konusu...

SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu.

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.