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Survivor 2021 ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı, kimler olacak?

Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020 yılında en çok izlenen yapımlardan biri olmayı başaran Survivor'da yeni sezon için araştırmalar devam ediyor. Peki Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili son durum...

Survivor 2021 ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı, kimler olacak?

Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu Cemal Can Canseven kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 yarışması, 16 Ocak ya da 23 Ocak 2021'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2021'nin formatının Ünlüler-Gönüllüler mi yoksa All-Star mı olacağı ise merak konusu...

SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

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