Survivor 2021 birleşme partisinde Poyraz zeybek oynadı, Reşat ve İsmail Balaban horon tepti. Gecenin yıldızı ise İlayda Şeker oldu. Yunan ve Türk yarışmacılar bir araya geldi ve iki ülkenin dostluğunu temsil etti. Yarışmacılar önce duş alıp, şık kıyafetler giyindi ardından mükellef bir sofraya oturdu. Survivor 2021 şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor 2021 şarkı yarışması ödülü nedir?

SURVİVOR 2021 ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEDİR?

Acun Ilıcalı, bu sene şarkı yarışmasını kazanan ismin seneye 3 yakını ile birlikte birleşme partisine gelme hakkı elde edeceğini açıkladı.

SURVİVOR 2021 ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Aleyna Kalaycıoğlu ile İlayda Şeker ilk ikide yer aldı. Yarışmacılar şarkılarını bir kez daha söylediler.

Birinci isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

AYŞE İLE SERGEN'İN YEMEK YİYİŞİ GECEYE DAMGA VURDU

Survivor'da açlıkla büyük bir savaş veren yarışmacılar birleşme partisinde mükellef bir sofraya oturdular. Sergen ile Ayşe'nin yemek yedikleri anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.