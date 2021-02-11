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HaberlerBiyografiSurvivor 2021 yarışmacıları: Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında ve nereli? Survivor Reşat biyog
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Survivor 2021 yarışmacıları: Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında ve nereli? Survivor Reşat biyografi

Survivor 2021 yeni bölümüne saatler kala Survivor 2021 gönüllüler yarışmacıları sosyal medyada merak edilmeye başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Survivor 2021'e yeni yartışmacıların katılacağı biliniyor. Survivor Gönüllüler takımı kaptanı olarak öne çıkan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun biyografisi araştırılıyor. Survivor Reşat kimdir? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Reşat hakkında merak edilenler

Survivor 2021 yarışmacıları: Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında ve nereli? Survivor Reşat biyog

Survivor 2021 yarışmacılarından Sultan Reşat Hacıahmetoğlu araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de heyecan durulmuyor. Sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu yaşında ve nereli? İşte Survivor Reşat hakkında merak edilenler...

SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.

2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

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