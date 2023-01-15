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Survivor 2023 başlıyor! İşte kadroda yer alan isimler...

MasterChef Türkiye programının sona ermesiyle birlikte merakla beklenen Survivor 2023 yarışması bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, Murat Ceylan'ın sunumuyla gerçekleşecek olan Survivor'da yer alacak isimler belli olurken adadan ilk görüntüler de geldi. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenlerin bir arada yarışacağı program, yeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak. İşte TV8 ekranlarında yayınlanacak 2023 Survivor'un yeni sezon kadrosunda yer alacak isimler...

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  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    TV8 ekaranlarında izleyiciyle buluşacak olan Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısan çıkan yarışma yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Dominik adalarına giden yarışmacılardan ise ilk görüntü gelirken yarışmanın ilk bölümü bu akşam saat 20.00'da ekranlarda olacak. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği programda bu yıl ilk kez 3 takım olacakÜnlüler ve gönüllülerin yanı sıra fenomenlerin de yarışacağı programda kadronun tamamı da belli oldu. İşte Survivor 2023 ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışmacıları...
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MasterChef'in bitmesinin akabinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2023, 25 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    SURVIVOR 2023 ÜNLÜLER TAKIMI
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    BERDAN MARDİNİ

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    ÜMİT ERDİM

    Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    MURAT EKEN

    Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyuran sevilen oyuncu Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu.

    MURAT EKEN BİYOGRAFİSİ İÇİN TIKLAYIN
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    YUSUF GÜNEY!
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    BARIŞ TELLİ

    24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nda eğitim hayatına başlayan Telli, burada jimnastik ile tanışmıştır. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır. 2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır.

    Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamıştır. 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    AYSU KESKİN

    15 Mayıs 1990 doğumlu basketbolcudur. Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyen Aysun Keskin, daha önceden Genç Milli Takım formasını terletti.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    ZEYNEP ALKAN

    Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı.

     
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    SEÇKİN PİRİLER

    Piriler, 29 Aralık 1980 İstanbul'da dünyaya geldi.1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci oldu. Sonrasında da mankenlik ve modelliğe başladı.

     
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    CANSU TUMAN

    Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim görüyor. Moleküler Biyoloji bölümünde eğitim gören oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

    Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    SURVIVOR 2023 FENOMENLER TAKIMI
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    ALPER RENDE

    16 Ekim 1995 yılında İzmit'te dünyaya gelen Alper Rende, Youtube'da milyonlarca takipçiye sahiptir. Oyunculuk da yapan Alper Rende, 2023 yılında Survivor'da yarışacak. 2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    BUSE PLAN

    Buse Plan, 1995'te dünyaya gelmiştir. Buse Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sosyal Medya fenomenidir. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor. Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. Survivor'un 2023 kadrosunda bulunmaktadır.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    CHABY HAN

    Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    ELANUR

    Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de dünyaya gelmiştir. Aslen Orduludur. Elanur Pat, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Twitch ve Youtube'da milyonlarca takipçisi bulunmaktadır. "Bela" adlı şarkısı YouTube'da izlenme rekoru kırmıştır.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    HALİL İBRAHİM GÖKER

    Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    KÜRŞAT JUAN

    Kürşat Juan, Survivor 2023 sezonu yarışmacıları arasında yer alıyor. Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor.

    Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, geniş bir takipçi kitlesine sahip.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

    SURVIVOR 2023 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

    2023 Survivor Gönüllüler takımında yer alan isimler ise şu şekilde:

    Aziz

    Gizem Avcı

    Aleyna

    Asena

    Osman Can

    Özgür

    Tunga
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?
  • SURVİVOR 2023 KADROSU YARIŞMACILARI: Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimler var? Survivor yarışmacıları kimler?

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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