Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Survivor kadrosunda yer alacak mı?

Survivor başvuruları devam ederken, 2023 kadrosunda yer alacak olan isimler merak konusu oldu. 'Akıl oyunları' formatıyla yayınlanacak olan Survivor 2023 kadrosunda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı iddia edildi. İşte, Survivor 2023 kadrosu ve yayın tarihi hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 yeni sezonda yeni formatla geri dönüyor. Survivor yeni sezonda akıl oyunlarının ağırlıklı olacağının altını çizen Acun Ilıcalı, yeni sezon formatının 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olacağını ifade etti. Survivor 2023 kadrosunda Yalı Çapkını dizisinde rol alan ünlü oyuncunun yer alacağı iddia edildi. İşte, Survivor 2023 kadrosu ve yeni sezon tarihi hakkında merak edilen detaylar...
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    YENİ FORMATLA DÖNÜYOR! "SURVİVOR 2023 ALL STAR - FENOMENLER"

    TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının resmi sosyal medya hesabında yayınlanan video ile Survivor 2023 başvurularının başladığı duyuruldu.
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    YENİ SLOGAN: SURVİVOR AKIL OYUNLARI

    Yeni format uygulanacağının altını çizen Acun Ilıcalı yeni sezonun sloganını 'Survivor Akıl Oyunları' olarak duyurdu. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.'' ifadelerini kullandı.
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    SURVİVOR 2023 KADROSUNA SÜRPRİZ İSİM!

    Sosyal medyada Survivor 2023 kadrosuna ilişkin bir iddia gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisinde Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edildi.
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. Fakat programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuruda bulunmak isteyen kişiler TV8 başvuru resmi sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Adaylar "tv8basvuru.com" linkinden formu doldurarak başvurularını yapabilecek.
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

    Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Survivor 2023 başvuruları başladı. Üstelik bu sezon her zamankinden farklı olacak. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya mücadele verecek. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda şu isimlerin yer alacak;
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Ersin Arıcı
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Semih Öztürk
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Hakan Hatipoğlu
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Merve Yalçın
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Yaren Alaca
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Furkan Kızılay
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Hikmet Tuğsuz
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Steven Salam

     
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Damla Can
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    Merve Aydın
  • Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Survivor 2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, kadrosunda hangi yarışmacılar var?

    TikTok fenomeni Cellat  olarak tanınan Özgür Deniz gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.