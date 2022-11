SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Survivor 2023 başvuruları başladı. Üstelik bu sezon her zamankinden farklı olacak. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya mücadele verecek. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda şu isimlerin yer alacak;