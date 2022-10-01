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Haberler Televizyon Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?
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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte belli olan detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezon Allstar kadrosunu izledik. Bu sene tahminlere göre Survivor yarışmasında fenomen isimler yer alacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2023 sezonu hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezon Allstar kadrosu izleyici karşısına çıktı. Bu sene tahminlere göre Survivor yarışmasında fenomen isimler yer alacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl MasterChef bittikten sonra Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un önümüzdeki sene Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2023'ün 'All Star- Fenomenler' olarak çekileceği iddia edildi. Fakat tam kadro net olarak açıklanmadı. Aşağıda belirttiğimiz isimler Survivor 2023 için kadroda olacağı iddia edilen kişilerdir.

  • Hakan Hatipoğlu
  • Hikmet Tuğsuz
  • Stevan Salam
  • Semih Öztürk
  • Damla Can
  • Furkan Kızılay
  • Merve Aydın
  • Faster Abdü
  • Merve Yalçın
  • Yaren Alaca
  • Cellat

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