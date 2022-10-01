TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezon Allstar kadrosu izleyici karşısına çıktı. Bu sene tahminlere göre Survivor yarışmasında fenomen isimler yer alacak. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl MasterChef bittikten sonra Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un önümüzdeki sene Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.