Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon SURVİVOR 2024 KADROSU: İlk yarışmacı belli oldu, şampiyon geri dönüyor! Survivor ne zaman başlayacak?

        Survivor 2024 kadrosu şekilleniyor! İlk yarışmacı belli oldu: Şampiyon geri dönüyor!

        Survivor 2024 kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni sezonu için geri sayım devam ederken programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 2024 Survivor All Star kadrosuna katılan ilk yarışmacıyı 'O bir şampiyon!' sözleriyle açıkladı. Bu sene konsept değişikliğine de gidecek olan yarışmada SMS oylaması olmayacak. İşte, Survivor 2024 All Star yarışmacı kadrosu, formatı ve ne zaman başlayacağına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu sene All Star konseptiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yarışma için artık geri sayım başlamışken izleyiciler Survivor 2024 kadrosunu araştırıyor. Acun Ilıcalı, beklenen ilk Survivor 2024 yarışmacısını açıkladı. İşte 2024 Survivor All Star'a ilişkin detaylar haberimizde...

        2

        SURVIVOR 2024'ÜN İLK YARIŞMACISI AÇIKLANDI!

        Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeni yarışmacıyı duyurdu. Ilıcalı "Survivor AlL Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        3

        SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK

        13 Haziran tarihinde gerçekleşen Survivor finalinde Acun Ilıcalı seyircilere müjdeyi verdi. Büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı.

        Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.

        4

        SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

        2024 Survivor All Star kadrosunda Nihat Altınkaya dışında bir yarışmacı henüz açıklanmadı. Diğer yarışmacıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

        Ancak 2023 Survivor final gecesine katılan Nagihan Karadere de All Star için yeşil ışık yakmıştı. Acun Ilıcalı'nın sorması üzerine, Nagihan yarışmaya katılabileceğini söylemişti. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

        5

        SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?