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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığnda ve sunuculuğunda ekranlara gelen Survivor All Star geri dönmeye hazırlanıyor. Bu sene yarışmaya daha önce katılan ve Survivor'a damgasını vuran 16 yarışmacı mücadele edecek. Peki, Survivor yarışmacıları belli oldu mu, ne zaman başlayacak? İşte, Survivor 2024 kadrosu...