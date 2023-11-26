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        Haberler Televizyon Survivor 2024 kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor? Survivor kadrosu belli oldu mu?

        Yeni format ile geliyor! İşte Survivor 2024 kadrosunda yer alan isimler...

        Her sene olduğu gibi bu sene de TV8 ekranlarında Survivor programı yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2024 kadrosu ve formatı hakkında açıklamaları sonrasında yeni Survivor kadrosuna ilişkin sorgulamalar başladı. İşte Survivor 2024 kadrosunda yer alan isimler hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:23
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        Geçtiğimiz sezonlarda Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki takım halinde yarışılan Survivor'da format değişikliğine gidildi. TV8'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden Survivor 2024 hakkında detaylar açıklandı. İşte Survivor yeni sezon yayın tarihi ve konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        SURVIVOR'DA PERFORMANSA DAYALI ELEME OLACAK!

        Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

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        SURVIVOR ALL STAR KADROSU 2024

        1. Doğukan Manço

        2. Nefise Karatay

        3. Merve Aydın

        4. Yiğit Poyraz

        5. Damla Can

        4

        6. Sercan Yıldırım

        7. Aleyna Kalaycıoğlu

        8. Ogeday Girişken

        9. Nagihan Karadere

        10. Nihat Altınkaya

        5

        11. Seda Ocak

        12. Sahra Işık

        13. Yasin Obuz

        14. Gizem Memiç

        15. Özgür Tetik

        16. Furkan Kızılay

        17. Ersin Korkut

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        TURABİ SURVIVOR'DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

        Survivor'ın iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.

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        ERSİN KORKUT KADROYA KATILDI!

        Acun Ilıcalı, Turabi'nin yerine Ersin Korkut'un yarışmaya katıldığını duyurdu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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