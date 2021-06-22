Survivor 2021'de Salı akşamı bir kişi daha veda edecek. Son dörde kalanlar finale çıkacak. Büyük final İstanbul'da düzenlenecek. Survivor finalinin bu hafta düzenlenmesi bekleniyor. Son bölümde Aleyna ve Ayşe rekabeti tüm hızıyla devam etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Aleyna ve Ayşe karşılaştı: Ayşe kazandı

Poyraz ile Berkay karşılaştı: Poyraz kazandı

İsmail ile Ayşe karşılaştı: Ayşe kazandı

Ayşe ile Poyraz karşılaştı: Ayşe dokunulmazlığı alan isim oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme potasında Ayşe ve Poyraz vardı. Son dokunulmazlığı alan Ayşe, strateji yaparak 3. eleme adayının Berkay olmasını istedi.

Salı akşamı eleme potasında yer alan bu üç isimden en az oy alan elenecek.