Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 51. yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu. Survivor’da bugün oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince yeni eleme sistemine göre ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Ünlüler takımı, sırasıyla eleme potasına girecek arkadaşlarını belirlemek için bir isim yazdılar. Yazılan isimler arasında adı en çok çıkan yarışmacı, Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Peki Survivor'da dün akşam kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? İşte Survivor 52. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 52. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR NİSA'DAN SERCAN AÇIKLAMASI

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler son bölümde Nisa, gündemi meşgul eden konunun çözüme kavuşması nedeniyle sevindiğini söyledi. Survivor son bölümde Ünlüler takımından Sercan ile Gönüllüler takımından Nisa beklenen konuşmayı yapmışlardı. Gönüllülerden Nisa, Sercan ile yaptıkları konuşma ile birlikte kafalardaki soruların giderildiği belirtti. Ve böylece daha motive bir Nisa’nın geldiğini de ekledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında oynanan ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemi açıklandı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, akşam konseyde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Bu akşam bir tane daha eleme adayı çıkarmamak için Gönüllüler bu akşamki dokunulmazlık oyununu kazanmak zorundaydı. Gönüllüler takımında Gizem, daha önce yaşadığı panik atak nedeniyle bugünkü dokunulmazlık oyununda yer alamadı. Bugün oynanan Survivor 2. dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de bu haftanın ilk eleme adayı yapılan oylama sonucunda Barış olmuştu. Survivor'da ikinci eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine giden Ünlüler takımında oylama sonucu Ezgi oldu.