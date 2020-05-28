Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu Survivor 2020 izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Hız kesmeden devam eden Survivor'da bu akşam yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Daha sonra Kadınlar ve Erkekler bireysel sembol oyunu için ter döktü. İşte detaylar...

SURVIVOR 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Güç, koordinasyon ve hızın büyük öneme sahip olduğu oyunda Cemal Can ile Yasin bir ekip olurken, ünlüler takımından Sercan ile Yunus Emre birer ekipti.

Survivor takım oyununda Cemal Can ve Yasin, Sercan ile Yunus Emre karşı karşıya geldi. Fiziksel olarak iyi olmayı gerektiren oyunda, Cemal Can ile Yasin arasındaki anlaşmazlık, ilk sayının ünlüler takımın almasıyla sonuçlandı. Kazanan takım köfte ve piyaz ödülü kazandı

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu.

Survivor’da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor’a veda eden isim belli olacak.

SURVİVOR'DA BU HAFTA ELEME VAR MI?

Survivor'da bu hafta 'Ramazan Bayramı' nedeniyle eleme olmayacağı açıklandı. Bu kapsamda bu hafta hiçbir yarışmacı adaya veda etmeyecek. Survivor'da eleme gelecek hafta olacak.