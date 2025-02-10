Survivor elenen isim açıklandı mı? Survivor Adem diskalifiye mi oldu?
9 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül ve eleme düellosu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar akşam yemeği ödülü için kıyasıya mücadele ederken parkurda nefes kesen anlar yaşandı. Büyük çekişmenin ardından Gönüllüler Takımı ödül oyununu kazanmayı başardı. Eleme düellosunda ise dört yarışmacı bireysel mücadelede kozlarını paylaştı. Ancak Sedat'ın rahatsızlanması nedeniyle oyun yarıda kesildi. Ada konseyinde tansiyon iyice yükseldi ve nadir görülen bir kavga yaşandı. Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a fiziksel müdahalede bulunması izleyicileri şoke etti. Peki eleme düellosunun kazananı kim oldu? Survivor'da bu bölümde elenen isim açıklandı mı? İşte yaşananlar ve detaylar...
Survivor yeni bölümde gergin dakikalar gündeme geldi. Sedat ile Adem arasında yaşanan kavga sonrasında ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın konuşmaları dikkat çekti. İzleyiciler tarafından Adem'in Survivor akıbeti, eleme düellosunun ne zaman devam edeceği ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 10 Şubat Pazartesi günü elenen isim açıklandı mı, Adem diskalifiye mi oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR İLK ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Erkek potasının yaşandığı Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Mehmet, Sedat, Batuhan ve Yunus Emre olmuştu. İlk turda Yunus Emre Karabacak-Mehmet Özyay düellosunu Yunus Emre Karabacak kazandı. Böylece Yunus Emre eleme potasından çıkarak adaylığını düşürdü.
SURVİVOR'DA ELEME OLDU MU?
Survivor'da dün gece Sedat'ın sakatlanması nedeniyle düello yarıda kaldı. Yaşanan sakatlıktan dolayı düello pazartesi akşamı devam edecek. Dolayısı ile dün gece Survivor'da eleme yapılmadı.
SURVİVOR ADEM ELENECEK Mİ?
Ada konseyinde yaşanan kavga sonrası Survivor'ın yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın Adem'le özel olarak konuştuğu görülürken, yatırım kararı karşısında Adem'in "Hak ettiğimi düşünüyorum." demesi merak uyandırdı. Adem Kılıçcı'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği yeni bölümde belli olacak.