Aleyna Çalışkan, Survivor 2021'de düşük performansı ve sık sık tartışmaların odağında yer alması nedeniyle gündemde. Geçtiğimiz haftalarda SMM oyunu artıran yarışmacının bu hafta elenip elenmeyeceği merak ediliyor. Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında?

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına ilgi duyuyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna Çalışkan'ın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.