Ogeday- Nefise düellosu! Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı?
Survivor All Star'da şampiyon belli oluyor. Yarı final karşılaşmalarının ardından Survivor All Star'da finale yükselen isimler belli oldu. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda rakiplerini eleyerek İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında gerçekleşecek büyük finale adını yazdırmayı başardı. Survivor finalinde rakibine üstün gelen yarışmacı şampiyon olarak kupa ve büyük ödülün sahibi olacak. İşte 2024 Survivor şampiyonu...
Suvivor'da büyük final için nefesler tutuldu. Survivor All Star 2024 şampiyonu 13 Haziran Perşembe günü İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında açıklanacak. Survivor birincisi Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'dan oluşan finalistler arasından belirlenecek. Survivor All Star 2024 şampiyonu kadar, büyük ödülde merak konusu oldu. Peki, "Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı? Survivor All Star büyük ödül ne oldu?" İşte 13 Haziran 2024 Survivor'da şampiyonu olarak kupayı kazanan yarışmacı...
2024 SURVIVOR'DA KİMLER BÜYÜK FİNALE KALDI?
Survivor All Star finalinde rakiplerine eleyerek final etabına yükselen Ogeday ve Nefise şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele içine girdi.
Ogeday ve Nefise arasında geçen final düellosunda 2-2 beraberlik söz konusu. 6'ya ilk ulaşan yarışmacı Survivor All Star'da şampiyonu olacak.
OGEDAY - SEDA DÜELLOSU
Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Ogeday böylelikle adını finale yazdıran ilk isim oldu. Seda Ocak ise bu mücadele sonrasında Survivor All Star 2024 finaline veda etti.
BATUHAN NEFİSE DÜELLOSU
Batuhan ve Nefise mücadelesi yarışmaya damga vurdu. Nefise Batuhan karşısında skor üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı ve Ogeday'ın rakibi oldu.
SURVİVOR ALL STAR BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da geçtiğimiz yıl büyük ödül 1 milyon liraydı. Bu sene ise Survivor All Star'da büyük ödülün ne olduğu henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?
Survivor All Star şampiyonu Ogeday Nefise karşılaşmasının ardından belli olacak.
2024 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor 2024'te şampiyon belli oluyor. Survivor finalistlerinden Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'dan biri Survivor All Star şampiyonu olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi olacak.