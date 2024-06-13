Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor All Star'da şampiyon belli oluyor! Survivor 2024 şampiyon kim oldu, kupayı kim kazanacak, büyük ödül belli oldu mu?

        Ogeday- Nefise düellosu! Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı?

        Survivor All Star'da şampiyon belli oluyor. Yarı final karşılaşmalarının ardından Survivor All Star'da finale yükselen isimler belli oldu. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda rakiplerini eleyerek İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında gerçekleşecek büyük finale adını yazdırmayı başardı. Survivor finalinde rakibine üstün gelen yarışmacı şampiyon olarak kupa ve büyük ödülün sahibi olacak. İşte 2024 Survivor şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Suvivor'da büyük final için nefesler tutuldu. Survivor All Star 2024 şampiyonu 13 Haziran Perşembe günü İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında açıklanacak. Survivor birincisi Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'dan oluşan finalistler arasından belirlenecek. Survivor All Star 2024 şampiyonu kadar, büyük ödülde merak konusu oldu. Peki, "Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı? Survivor All Star büyük ödül ne oldu?" İşte 13 Haziran 2024 Survivor'da şampiyonu olarak kupayı kazanan yarışmacı...

        2

        2024 SURVIVOR'DA KİMLER BÜYÜK FİNALE KALDI?

        Survivor All Star finalinde rakiplerine eleyerek final etabına yükselen Ogeday ve Nefise şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele içine girdi.

        Ogeday ve Nefise arasında geçen final düellosunda 2-2 beraberlik söz konusu. 6'ya ilk ulaşan yarışmacı Survivor All Star'da şampiyonu olacak.

        3

        OGEDAY - SEDA DÜELLOSU

        Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Ogeday böylelikle adını finale yazdıran ilk isim oldu. Seda Ocak ise bu mücadele sonrasında Survivor All Star 2024 finaline veda etti.

        BATUHAN NEFİSE DÜELLOSU

        Batuhan ve Nefise mücadelesi yarışmaya damga vurdu. Nefise Batuhan karşısında skor üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı ve Ogeday'ın rakibi oldu.

        4

        SURVİVOR ALL STAR BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

        Survivor'da geçtiğimiz yıl büyük ödül 1 milyon liraydı. Bu sene ise Survivor All Star'da büyük ödülün ne olduğu henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

        Survivor All Star şampiyonu Ogeday Nefise karşılaşmasının ardından belli olacak.

        6

        2024 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

        Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor 2024'te şampiyon belli oluyor. Survivor finalistlerinden Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'dan biri Survivor All Star şampiyonu olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi olacak.

        Survivor All Star şampiyonluk ödülü
        Survivor All Star şampiyonluk ödülü
        Survivor Seda kimdir?
        Survivor Seda kimdir?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu