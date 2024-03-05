Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. İki takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım eleme potasına gidecek son yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...