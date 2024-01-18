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        Haberler Televizyon Survivor All Star kim elendi? 18 Ocak 2024 Survivor kim gitti, adaya hangi yarışmacı veda etti?

        Survivor All Star kim elendi? 18 Ocak Survivor kim gitti?

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme oyununda, eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Haftanın eleme adaylarının belli olmasının ardından, Survivor'da bu hafta kim elenecek sorusunun yanıtı programı yakından takip eden izleyicilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 18 Ocak 2024 Perşembe Survivor All Star adaya veda eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:22
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        1

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor All Star kim elendi? 18 Ocak 2024 Survivor kim gitti, adaya hangi yarışmacı veda etti?" İşte 18 Ocak 2024 Survivor eleme gecesinde yaşanan son gelişmeler...

        2

        18 OCAK 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Kardeniz

        Seda

        Berna

        Sahra

        4

        SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Yunus Emre

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Seda Aktuğlu

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Doğukan Manço (Elendi))

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Gözbaşı

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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