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        Haberler Magazin Survivor All Star Kırmızı takıma yeni isim! Doya Doya Moda yarışmacısı geldi!

        Survivor All Star Kırmızı takıma yeni isim! Doya Doya Moda yarışmacısı geldi!

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Allstar yarışmasına yedeklerden dahil olacak iki isim Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Kadroya gelen isimlerden birinin Doya Doya Moda'nın eski yarışmacılarından olduğu duyulunca, şaşkınlık yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:42
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        1 Ocak tarihinde Allstar konseptiyle TV8 ekranlarında izleyiciyla buluşan Survivor'da her bölüm yeni gelişmeler oluyor. Son olarak Acun Ilıcalı'nın duyurusuyla kadroya iki yedek yarışmacı katıldı.

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        Her sene ana kadronun yanında bir süre sonra yedeklerinde girdiği Survivor Allstar yarışmasının yeni duyurusunu Acun Ilıcalı yapmıştı. Ünlü yapımcının söylemlerinin ardından kadroya eski Survivor yarışmacısı Yağmur Banda katıldı.

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        Ilıcalı Yağmur Banda'nın Survivor 2023 All Star yarışmacısı olduğunu duyurunca yarışmacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nagihan "Çok iyi" derken bazı yarışmacılar ise "Hiç beklemiyorduk" demişti. Banda'nın kadroya gelmesiyle Doya Doya Moda'nın izleyicileri de şaşkınlık yaşadı.

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        YAĞMUR BANDA KİMDİR?

        2018-2022 sezonunun Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri vardır. 2006 yılında tekvandoya başlayan Banda, 11 yıl lisanslı olarak bu sporu devam ettirmişti. 2022 yılında Doya Doya Moda yarışmasında boy göstermiştir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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