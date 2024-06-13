Survivor All Star'da büyük final! Survivor 2024 şampiyonu kim olacak, kupayı kim kazanacak?
Survivor All Star'da şampiyon belli oluyor. Yarı final karşılaşmalarının ardından Survivor All Star'da finale yükselen isimler belli oldu. Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda rakiplerini eleyerek İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında gerçekleşecek büyük finale adını yazdırmayı başardı. Survivor All Star 2024 şampiyonu bu yıl SMS oylaması sonucunda belli olacak. En çok SMS alan finalist Survivor'da şampiyon olarak kupa ve büyük ödülün sahibi olacak. İşte 2024 Survivor şampiyonu...
Suvivor'da büyük final için nefesler tutuldu. Survivor All Star 2024 şampiyonu 13 Haziran Perşembe günü İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında açıklanacak. Survivor birincisi Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'dan oluşan finalistler arasından belirlenecek. Survivor All Star 2024 şampiyonu kadar, büyük ödülde merak konusu oldu. Peki, "Survivor 2024 şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı? Survivor All Star büyük ödül ne oldu?" İşte 13 Haziran 2024 Survivor'da şampiyonu olarak kupayı kazanan yarışmacı...
2024 SURVIVOR'DA KİMLER BÜYÜK FİNALE KALDI?
Survivor All Star'da Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda rakiplerini eleyerek adını finale yazdırdı. Survivor finalinde, finalistler arasından en çok SMS alan yarışmacı Survivor 2024 şampiyonu olacak.
SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?
Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.
Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.
SURVİVOR ALL STAR BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da geçtiğimiz yıl büyük ödül 1 milyon liraydı. Bu sene ise Survivor All Star'da büyük ödülün ne olduğu henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?
Survivor All Star şampiyonu SMS oylaması sonucunda belli olacak.
2024 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor 2024'te şampiyon belli oluyor. Survivor finalistlerinden Nefise, Batuhan, Ogeday ve Seda'dan biri Survivor All Star şampiyonu olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi olacak.