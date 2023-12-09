Survivor All Star tam kadro! Survivor kadrosu isimleri ve 2024 Allstar yarışmacıları kim?
Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması 2024'te Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Ocak ayında yayınlanması beklenen yarışma hakkında araştırılan: "2024 Survivor Allstar yarışmacıları kimler?" sorusunun cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Survivor All Star 2024 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından birer birer açıklandı. Bu sezon SMS oylamasının olmayacağı yarışma hakkında araştırılan: “2024 Survivor yarışmacıları kimler?” sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.
SURVIVOR ALLSTAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor Allstar’ın yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi fakat her sene MasterChef’in finalinin ardından başlayan yarışmanın Ocak ayında izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor.
SURVIVOR ALLSTAR KADROSU
Survivor Allstar kadrosunda olacak isimler şu şekilde:
1- Nihat Altınkaya
2- Nagihan Karadere
3- Damla Can
4- Doğukan Manço
5- Nefise Karatay
6- Merve Aydın
7- Yiğit Poyraz
8- Sercan Yıldırım
9- Aleyna Kalaycıoğlu