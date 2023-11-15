Survivor All Star yarışmacıları kimler? 2024 Survivor ne zaman başlayacak ve yarışmacı kadrosunda kimler var?

Survivor All Star yarışmacıları kimler? 2024 Survivor ne zaman başlayacak ve yarışmacı kadrosunda kimler var?

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2024 Survivor All Star ile ilgili araştırmalar şimdiden başladı. Bu yıl çeşitli dönemlerde izleyicilerin karşısına çıkan 16 yarışmacının mücadele edeceği yarışmanın hem ne zaman başlayacağı hem de kimlerin yarışacağı gündem olmuş durumda. İşte, detaylar...