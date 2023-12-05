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2024 Survivor All Star için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmada toplam 18 yarışmacı ter dökecek. İşte, hem Survivor 2024'de yarışacak yarışmaların tam listesi hem de yarışmanın başlangıç tarihi..