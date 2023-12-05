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        Haberler Televizyon Survivor All Star yarışmacıları kimler, tam liste açıklandı mı? 2024 Survivor ne zaman başlayacak?

        Survivor All Star yarışmacıları tam kadro! 2024 Survivor yarışmacıları kimler?

        TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yarışması Survivor'da yeni sezon heyecanı başladı. Fenomen programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, bu yıl toplam 18 yarışmacının şampiyonluk için mücadele edeceğini duyurdu. Son olarak yarışmadan çekilen Turabi'nin yerine Hakan Hatipoğlu'nun yarışacağı açıklandı ve tam liste belli oldu. İşte, 2024 Survivor All Star yarışmacı kadrosu ve başlama tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:39
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        2024 Survivor All Star için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmada toplam 18 yarışmacı ter dökecek. İşte, hem Survivor 2024'de yarışacak yarışmaların tam listesi hem de yarışmanın başlangıç tarihi..

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        SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının ilk ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

        Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

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        SURVIVOR ALL STAR 2024 KADROSU

        1- Nihat Altınkaya

        2- Nagihan Karadere

        3- Damla Can

        4- Doğukan Manço

        5- Nefise Karatay

        6- Merve Aydın

        7- Yiğit Poyraz

        8- Sercan Yıldırım

        9- Aleyna Kalaycıoğlu

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        10- Ogeday Girişken

        11- Seda Ocak

        12- Yasin Obuz

        13- Sahra Işık

        14- Gizem Memiç

        15- Özgür Tetik

        16- Furkan Kızılay

        17- Ersin Korkut

        18- Hakan Hatipoğlu

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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