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        Haberler Magazin Survivor Allstar'da olmayacağını açıkladı! "Köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler"

        Survivor Allstar'da olmayacağını açıkladı! Nedeni ağızları açık bıraktı!

        Survivor All Star 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor'a üç kez katılıp iki kere şampiyon olan gözde yarışmacılardan Turabi, sağlık sorunları nedeniyle yeni sezonda olamayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:13
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmalardan biri olan Survivor 2024 yılında Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın kadrosunda Turabi'nin de yer alacağı açıklanmıştı fakat Turabi'nin son yaptığı açıklama herkesi şaşırttı!

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        Turabi'nin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklaması görenleri şaşırttı. Takipçilerinden: "Ne diyorsun","Şaka mı yapıyor, yoksa ciddi mi?" gibi yorumlar geldi.

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        TEDAVİ GÖRÜYORDU!

        Daha önce bastonlu halini paylaşan Turabi "Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocakta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum" demişti.

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        Turabi yarışmaya katılamayacağını şu sözlerle ifade etti:

        "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla"

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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