Survivor araba ödülünü kim kazandı? Sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor'da bu akşam yarışmacılar araba ödülü için kıyasıya yarıştı. Son ikiye kalan yarışmacı araba için yarıştı. İşte detaylar...

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar bu akşam müthiş bir araba ödülü için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar öncelikle Annenize Sorduk adlı oyunu oynadı. Oyun esnasında annelerinin verdiği cevapları tahmin etmeye çalışan yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadı. Bazı yarışmacıların verdiği cevaplar ise herkesi şaşırttı. Berkan ve Elif son ikiye kalarak araba ödülü için yarıştı. Arabayı kazanan yarışmacı ise Elif oldu.