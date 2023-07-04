Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu ve forvet mevkisinde oynayan Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Sosyal medya hesabında sık sık gönderi yayınlayan ünlü ismin son pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!

    2020 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen All star konseptiyle de tekrar adaya gitmiş fakat dayanamadığını söyleyip yarışmadan çekilmişti.
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!

    Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç, şimdilerde sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor.
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!

    Yarışmadan sonra oldukça zayıfladığı görülen Aycan Yanaç, 1.2 milyon takipçili Instagram hesabından tatilde çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!

    Aycan Yanaç'ın son gönderileri takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü isme: "Çok güzelsin", "Bayağ zayıflamışsın", "Sarışın güzel" gibi övgü dolu yorumlar geldi.
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!

    İşte Aycan Yanaç'ın tatil pozları...
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Survivor Aycan'dan tatil pozları! Ünlü ismin gönderileri beğeni yağmuruna tutuldu!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.