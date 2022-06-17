Survivor'da takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel oyunlar başlayarak yeni bir dönem başlamış oldu. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde kimin eleme adayı olacağı dokunulmazlık oyunu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar...