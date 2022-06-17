Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu?

Survivor AlL Star'da yeni dönem. Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Büyük çekişmelere sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmayı kazanan yarışmacı ilk eleme adayını belirleyecek. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2022'de yaşanan son gelişmeler...

ABONE OL
  • 01
    Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran 2022 Perşembe Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden ve elenen kişi kim oldu? Büyük ödülün sahibi kim oldu?

    Survivor'da takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel oyunlar başlayarak yeni bir dönem başlamış oldu. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde kimin eleme adayı olacağı dokunulmazlık oyunu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar...
  • 02
    Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran 2022 Perşembe Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden ve elenen kişi kim oldu? Büyük ödülün sahibi kim oldu?

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyununu kazanan 4 isim büyük çekişmenin ardından belli oldu. Kıran kıran geçen bir mücadelenin sonrasında kazanan isimler Ogeday, Hikmet, Batuhan, Berkan oldu.
  • 03
    Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran 2022 Perşembe Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden ve elenen kişi kim oldu? Büyük ödülün sahibi kim oldu?

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale çıkan Batuhan ve Adem ilk dokunulmazlık için kıyasıya bir müdaceleye girişti. Final oyununda ilk dokunulmazlığı kazanan kişi 4-2'lik skorla Batuhan Karacakaya oldu.
  • 04
    Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran 2022 Perşembe Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden ve elenen kişi kim oldu? Büyük ödülün sahibi kim oldu?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da haftanın ilk eleme adayını dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Batuhan Karacakaya tarafından belirlendi. Son ada konseyinde Batuhan tarafından seçilen haftanın ilk eleme adayı Berkan oluyor.
  • 05
    Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran 2022 Perşembe Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden ve elenen kişi kim oldu? Büyük ödülün sahibi kim oldu?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen son isim belli oldu. Finale adım adım yaklaşırken son elenen isim Avatar Atakan oldu.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.