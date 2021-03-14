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Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı birleşme partisi tarihini açıkladı!

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi bugün mü? Bilindiği üzere ünlüler ve gönüllüler takımında sayıların azalmasıyla birlikte her sezon olduğu gibi takımlar partiyle birleştiriliyor. Peki, 2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama...

Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı birleşme partisi tarihini açıkladı!

Survivor 2020 - 2021 sezonunda sona yaklaşılıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da ünlüler ve gönüllüler takımında sayıların azalmasıyla birlikte takımlar birleştirilecek. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor birleşme partisi tarihi...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor ekranlara yansıyan parkur mücadeleleri kadar ilgiyle takip edilen ve merak edilen konulardan biri de Survivor birleşme partisi oluyor.

Survivor Ekstra canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve birleşme partisi tarihini açıkladı.

Acun Ilıcalı, 'Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.' dedi.

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