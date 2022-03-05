Birleşme partisine oylamaya katılmadan direkt gidecek yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunları ile belli olacak. Dün oynanan oyunlar sonrası Elif ve Berkan bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan ve birleşme partisine gitmeyi garantileyen ilk isimler oldular. Survivor bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunları ile devam etti. Peki, Survivor birleşme partisi oyunu kim kazandı? İşte Survivor'da dokunulmaz olan isimler...