Kahramanmaraş depremi sonrasında birçok dizi, yarışma ve televizyon programı yayın hayatlarına bir süreliğine ara verdi. Depremin hasarı ve yurtta derin izler bırakması sebebiyle yayın arası veren programlardan biri de Survivor oldu. Survivor'ın yeni sezon tarihi ile bitip bitmediği ise özellikle sosyal medya üzerinden konuşuluyor. İşte detaylar...