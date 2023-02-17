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Survivor bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma programı Survivor geçtiğimiz aylarda yeni sezonuyla dikkat çekmişti. Bir süredir TV8 yayın akışında yer almayan Survivor özellikle sosyal medya üzerinden gündeme geldi. İşte Survivor'ın yeni bölüm tarihi ve konuyla ilgili merak edilen sorular ile yanıtları...

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  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    Kahramanmaraş depremi sonrasında birçok dizi, yarışma ve televizyon programı yayın hayatlarına bir süreliğine ara verdi. Depremin hasarı ve yurtta derin izler bırakması sebebiyle yayın arası veren programlardan biri de Survivor oldu. Survivor'ın yeni sezon tarihi ile bitip bitmediği ise özellikle sosyal medya üzerinden konuşuluyor. İşte detaylar...
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    SURVIVOR BİTTİ Mİ, BU AKŞAM YOK MU?

    Survivor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanınnda derin üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.
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    SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    SURVIVOR YAYIN GÜNLERİ

    Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi döndü?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    10.00 Canım Annem (Dizi)

    13.30 Kırmızı Oda (Dizi)

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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