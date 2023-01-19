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Survivor bu akşam neden yok? 19 Ocak TV8 yayın akışı! Survivor ne zaman, hangi günlerde?

TV8'in artık bir klasik haline gelen fenomen yarışması Survivor, yeni sezonuna da oldukça hızlı bir giriş yaptı. Bu yıl ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan yarışmanının bu akşam olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ocak TV8 yayın akışı! Survivor ne zaman, hangi günlerde?

    Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Yarışmanın sevenleri, 19 Ocak Perşembe akşamı TV8 yayın akışında görümeyen yarışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
  • Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ocak TV8 yayın akışı! Survivor ne zaman, hangi günlerde?

    SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Survivor, bu akşam Tuzak dizisi nedeniyle yayınlanmayacak.
  • Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ocak TV8 yayın akışı! Survivor ne zaman, hangi günlerde?

    SURVIVOR HANGİ GÜNLERDE?

    Sevilen yarışma Survivor; Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri izleyicisiyle buluşuyor.
  • Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ocak TV8 yayın akışı! Survivor ne zaman, hangi günlerde?

    SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Fenomen yarışma Survivor, 20 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.
  • Survivor bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ocak TV8 yayın akışı! Survivor ne zaman, hangi günlerde?

    19 OCAK 2023 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Tuzak

    22:30 Survivor 2023

    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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