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        Haberler Televizyon Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor All Star'da en son kim elendi?

        Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

        Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yarın yaşanacak. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:14 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:14
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        Survivor bugün TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda, "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarın dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor neden yok? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

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        SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Survivor All Star dokunulmazlık oyunu ile 17 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

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        SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

        15 Şubat'ta yayınlanan programda şu gelişmeler yaşandı:

        "Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorunda kaldık."

        Haberi duyan yarışmacılar ise adeta şok geçirdiler. Beklenmedik gelişme için şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacıların görüntüleri ekrana yansıdı.

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        BU HAFTA ELEME OLMAYACAK!

        Sahra'nın yarışmadan ayrılmak istemesiyle eleme düellosu 3 yarışmacı arasında gerçekleşecek. Başarı oranı daha yüksek olan oyun sonunu belirleyecek. 6 olan rakibini eler adaylıktan adını siler.

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        AYSU ELEMEDE YENİDEN YARIŞACAK

        Aleyna Pınar karşılaşmasında kazanan Aleyna oldu. Pınar ve Aysu son finalde mücadele ettiler. Kazanan ise Pınar olurken Aysu iki hafta sonra gerçekleşecek olan elemede yeniden yarışacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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