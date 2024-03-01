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        Haberler Televizyon Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor All Star kim elendi?

        Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

        Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın eleme düellosu ile son olarak adaya veda eden isim Begüm oldu. Survivor'ın yayın akışında yer almaması yeni bölümün ne zaman olduğuna ilişkin araştırmaları yoğunlaştırdı. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:25
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        Survivor bugün TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda, "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarın dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor neden yok? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

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        SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?

        Survivor yarışması cuma akşamları ekrana gelmiyor. TV8 yayın akışında Survivor'ın yayın saatinde Çarkıfelek'in ekrana geleceği bilgisi yer aldı.

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        SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

        Survivor All Star 2024 sezonu haftanın 6 günü ekrana geliyor. Survivor mücadelesi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyor.

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        29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star'da Aysu ve Begüm eleme düellosunun final etabında karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu 5-4 skorla Aysu kazandı. Bu sonuçla Begüm Survivor'da elenen yarışmacı oldu.

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        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

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        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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