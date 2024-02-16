SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

15 Şubat'ta yayınlanan programda şu gelişmeler yaşandı:

"Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorunda kaldık."

Haberi duyan yarışmacılar ise adeta şok geçirdiler. Beklenmedik gelişme için şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacıların görüntüleri ekrana yansıdı.