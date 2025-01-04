Survivor bu akşam yok mu? 4 Ocak Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?
Survivor, 1 Ocak tarihi itibarıyla seyircisi ile buluştu. Gönüllüler ve All Star yarışmacılarını bir araya getiren program TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'un yayın akışında yer almaması, "Survivor bu akşam yok mu, neden yok, Survivor yeni bölüm ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
Survivor 4 Ocak Cumartesi akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" İşte Survivor yeni bölümüne ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?
Survivor 4 Ocak Cumartesi akşamı TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam TV8 ekranında MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 4 OCAK
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım