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        Haberler Bilgi Magazin Survivor bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?

        Survivor bu akşam yok mu? 4 Ocak Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?

        Survivor, 1 Ocak tarihi itibarıyla seyircisi ile buluştu. Gönüllüler ve All Star yarışmacılarını bir araya getiren program TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'un yayın akışında yer almaması, "Survivor bu akşam yok mu, neden yok, Survivor yeni bölüm ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:12
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        Survivor 4 Ocak Cumartesi akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" İşte Survivor yeni bölümüne ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

        Survivor 4 Ocak Cumartesi akşamı TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam TV8 ekranında MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.

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        TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 4 OCAK

        06:00 Dizi

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

        09:00 Oynat Bakalım

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

        02:45 Gazete Magazin

        04:45 Oynat Bakalım

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