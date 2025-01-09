Survivor bu akşam var mı, yok mu? 9 Ocak Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?
Survivor, 1 Ocak tarihi itibarıyla seyircisi ile buluştu. Gönüllüler ve All Star yarışmacılarını bir araya getiren program TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Survivor'un 9 Ocak Perşembe günü TV 8 yayın akışında yer almaması, "Survivor bu akşam yok mu, neden yok, Survivor yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. İşte 9 Ocak TV8 yayın akışı...
Survivor yeni sezonu ile 1 Ocak tarihinde izleyici karşısına çıktı. Survivor'un 9 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu? 9 Ocak Perşembe Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" İşte Survivor yeni bölümüne ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?
Survivor 9 Ocak Perşembe akşamı TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam TV8 ekranında MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 9 OCAK
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler (tekrar)
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular /Yeni Bölüm